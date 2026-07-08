Moradores da rua João Liberato, na Vila Industrial, em São José dos Campos, denunciam a precarização e a falta de regularidade no serviço de coleta de lixo na região. O problema, segundo relatos, já se arrasta por quase dois anos, em repetidas cobranças junto ao município.

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A denúncia aponta uma disparidade na atenção das equipes de coleta às vias principais, que recebem manutenção, enquanto o interior dos bairros e os quarteirões residenciais enfrentam abandonos frequentes, com lixo acumulado por quase uma semana.