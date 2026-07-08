Moradores da rua João Liberato, na Vila Industrial, em São José dos Campos, denunciam a precarização e a falta de regularidade no serviço de coleta de lixo na região. O problema, segundo relatos, já se arrasta por quase dois anos, em repetidas cobranças junto ao município.
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A denúncia aponta uma disparidade na atenção das equipes de coleta às vias principais, que recebem manutenção, enquanto o interior dos bairros e os quarteirões residenciais enfrentam abandonos frequentes, com lixo acumulado por quase uma semana.
"Eu moro aqui há mais de 50 anos. Eu nunca vi um negócio desses aqui em São José dos Campos. É a primeira vez que eu vejo isso. Nós tínhamos o título de cidade linda, cidade limpa; agora as ruas de São José dão vergonha, dão vergonha", desabafou uma moradora.
"Eles só pegam o lixo de 4 em 4 dias, de 5 em 5 dias, e não existe isso aqui em São José dos Campos. E eu tô muito indignada com isso, porque o meu lixo estava aqui quinta, sexta, sábado. Só hoje é que 'pegou'. Fora de horário, não tem cronometragem de horário, não tem organização", complementa.
Ela exibe protocolos de reclamação registrados em fevereiro, maio e junho de 2026 e afirma que a coleta passou e levou apenas o lixo dela, deixando o de toda a rua para trás.
O outro lado
De acordo com a Prefeitura de São José dos Campos, "não procede a informação de que a rua João Liberato, na Vila Industrial, esteja há sete dias sem coleta de lixo. O que ocorreu foi uma intercorrência operacional pontual que impediu a conclusão do setor pela empresa Ecco Liberty, responsável pela coleta domiciliar comum".
A administração afirma que a empresa foi notificada pela Urbam, responsável pela fiscalização contratual, para a adoção das providências necessárias. O serviço foi regularizado na noite de terça-feira (7).