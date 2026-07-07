Um homem foi perseguido por populares após furtar um estabelecimento comercial na rua Bispo Rodovalho, ao lado da Capela do Pilar, no Centro de Taubaté, na manhã do último sábado (4).
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De acordo com vídeo obtido por OVALE, um homem conversava na rua quando percebe a movimentação do suspeito, que está correndo. Então, ele dá uma rasteira e derruba o suspeito no chão. Na sequência, ele é alcançado e contido pelo homem que o perseguia.
Segundo comerciantes da região, que presenciaram a cena, o caso aconteceu na manhã de sábado. O objeto furtado foi recuperado. Não houve acionamento aos órgãos públicos de segurança.
Não há informações oficiais sobre a identidade do suspeito nem sobre as circunstâncias posteriores à contenção realizada pelos populares.