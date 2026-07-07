A despedida de Weverton Innocente, 45 anos, conhecido pelos amigos como "Magoga", acontece nesta terça-feira (7), em Jacareí. O velório é realizado no Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, até as 13h30. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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A morte de Weverton provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, dezenas de mensagens prestaram homenagens ao motociclista, lembrado como uma pessoa alegre, querida e dedicada à família.