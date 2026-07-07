A despedida de Weverton Innocente, 45 anos, conhecido pelos amigos como "Magoga", acontece nesta terça-feira (7), em Jacareí. O velório é realizado no Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, até as 13h30. Em seguida, o corpo será sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
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A morte de Weverton provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, dezenas de mensagens prestaram homenagens ao motociclista, lembrado como uma pessoa alegre, querida e dedicada à família.
Weverton morreu na noite de domingo (5) após uma discussão no trânsito que terminou de forma trágica na rua Anésia Ruston, no Jardim das Indústrias. Segundo a Polícia Civil, ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido por uma caminhonete VW Amarok.
O motorista da picape, de 38 anos, foi preso em flagrante e o caso foi registrado como homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, quando há entendimento de que o investigado assumiu o risco de provocar a morte.
Discussão no trânsito terminou em tragédia
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 22h18, nas proximidades da Igreja Guadalupe. Policiais militares da Força Tática do 41º BPM/I estavam no Centro de Polícia Judiciária quando ouviram um forte ruído de frenagem vindo da rua.
Pouco depois, uma Amarok prata parou em frente à unidade policial. O motorista desceu do veículo bastante abalado e informou aos policiais que havia atropelado uma pessoa.
Equipes do resgate foram acionadas, mas Weverton não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A área foi preservada para o trabalho da perícia, e os veículos envolvidos foram apreendidos para exames da Polícia Científica.
Uma testemunha, sem ligação com os envolvidos, afirmou à Polícia Civil que viu a caminhonete e a motocicleta trafegando lado a lado enquanto os condutores discutiam. Segundo seu relato, o motorista teria jogado o veículo contra o motociclista, que foi lançado contra um muro.
Outra testemunha disse ter visto a Amarok em alta velocidade e a motocicleta sendo arrastada antes da colisão. Após o impacto, o motorista deixou o local e seguiu até a delegacia.
Motorista nega homicídio
Em depoimento, o motorista negou que tenha provocado a morte de forma intencional. Ele afirmou possuir uma antiga desavença com um parente de Weverton por motivos pessoais e contou que, momentos antes da ocorrência, teria discutido com esse familiar.
Segundo sua versão, um motociclista atingiu o retrovisor da caminhonete e ele acreditou que poderia estar sendo perseguido. Por isso, decidiu seguir até a delegacia. O homem admitiu que percebeu a proximidade da motocicleta, mas disse que não retornou ao local porque não sabia exatamente o que havia acontecido.
O exame clínico realizado após a prisão não apontou sinais de ingestão de bebida alcoólica ou alteração da capacidade psicomotora.
Polícia segue investigando o caso
A Polícia Civil pediu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como o crime investigado prevê pena superior ao limite legal para concessão de fiança pela autoridade policial, o motorista permaneceu preso.
As investigações continuam e incluem a análise de imagens de câmeras de segurança, perícias nos veículos, exames periciais e o confronto entre os depoimentos das testemunhas, a versão apresentada pelo motorista e as provas técnicas produzidas ao longo do inquérito.
Comoção e homenagens
A morte de Weverton Innocente gerou uma onda de manifestações de carinho nas redes sociais. Ele deixa quatro filhos.
Amigos destacaram a alegria e o espírito acolhedor de "Magoga", lembrando momentos da infância, partidas de futebol, encontros recentes e a convivência ao longo dos anos.
Familiares também prestaram homenagens emocionadas. A irmã de Weverton escreveu que ele "sempre será lembrado" pelo coração generoso, pela dedicação à família e pela história construída ao lado de quem o amava.
Outras mensagens desejaram força à esposa, aos quatro filhos e aos demais familiares, reforçando o sentimento de tristeza pela perda inesperada e pedindo conforto neste momento de luto.