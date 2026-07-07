Um homem foi preso após ameaçar o próprio irmão de morte com uma arma de fogo em Caraguatatuba. O crime aconteceu enquanto a vítima ouvia música e aspirava um veículo na rua, na manhã desta terça-feira (7).

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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de desavença entre irmãos em via pública. O suspeito, inicialmente pouco colaborativo, acabou confirmando que mantinha uma arma na residência.