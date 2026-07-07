07 de julho de 2026
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PORTE DE ARMA

Homem é preso após ameaçar irmão por som alto na RMVale

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso após ameaçar o próprio irmão de morte com uma arma de fogo em Caraguatatuba. O crime aconteceu enquanto a vítima ouvia música e aspirava um veículo na rua, na manhã desta terça-feira (7).

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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência de desavença entre irmãos em via pública. O suspeito, inicialmente pouco colaborativo, acabou confirmando que mantinha uma arma na residência.

Segundo a vítima, o autor apontou o armamento para sua cabeça e exigiu que baixasse o volume do som, ameaçando retornar para disparar contra ele.

A esposa do suspeito confirmou ter visto o marido entrar em casa portando a arma logo após a discussão, embora não tenha presenciado a abordagem na rua. Dentro do imóvel, a mulher indicou onde o objeto estava escondido. No guarda-roupa, os agentes localizaram a arma desmuniciada e diversas munições, incluindo cartuchos de espingarda.

Ao todo, foram apreendidos:

  • uma pistola Taurus calibre 380 com a numeração intacta;
  • uma caixa com 50 cartuchos .390 carregados;
  • um coldre e a caixa da arma;
  • três carregadores de munição da marca Taurus;
  • 11 cartuchos calibre .28 carregados.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao distrito policial pela Polícia Militar, mas a situação, após a análise dos fatos, não foi divulgada.

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