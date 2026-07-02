Maior produtor de mel do Vale do Paraíba, Redenção da Serra promove entre 10 e 12 de julho a 2ª Festa do Mel e Meliponicultura, reunindo apicultores, especialistas, instituições parceiras e visitantes numa ampla programação voltada à valorização da apicultura, da meliponicultura e do potencial turístico do município.
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Realizado na praça Dona Tereza Lobato, com palestras e oficinas, o evento reforça uma estratégia que vai além da promoção da atividade econômica. A cidade também avança na consolidação de sua identidade territorial com o projeto de lei n.º 20/2026, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, aprovado recentemente.
A iniciativa é fruto de uma proposta apresentada pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo), que institui oficialmente a denominação “Redenção da Serra - Cidade do Mel”.
O objetivo é transformar o produto na principal marca territorial do município, fortalecendo sua imagem turística e valorizando uma atividade que coloca o município de Redenção da Serra como o maior produtor de mel do Vale do Paraíba, com aproximadamente 22,5 toneladas anuais, segundo dados oficiais do IBGE (2022).
Festa impulsiona setor tradicional
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Aparicio Lemes da Silva Junior, a festa representa um importante instrumento para impulsionar um dos setores mais tradicionais do município.
“Nossa intenção é fortalecer a apicultura e a meliponicultura, ampliar as oportunidades para os produtores locais e mostrar à população e aos visitantes a qualidade do mel produzido em Redenção da Serra. O evento também cria oportunidades de negócios, incentiva o empreendedorismo e valoriza o trabalho desenvolvido no campo”, disse.
Programação
A programação terá início na sexta-feira (10), às 18h, com a abertura oficial e visita aos estandes de apicultura e aos expositores.
No sábado (11), o público poderá participar de palestras técnicas sobre Apisterapia, Indicação Geográfica do Mel do Vale do Paraíba, rastreabilidade e boas práticas de produção, além da apresentação da Banda Municipal Maestro Manoel da Rocha Filho, concurso de receitas com mel e show musical com Régis e Rejota.
No domingo (12), as atividades incluem oficinas sobre extração de cera e construção de iscas para abelhas nativas, apresentação de teatro infantil “O Teatro da Colmeia: A Vida das Abelhas”, show musical e um ciclo de palestras voltado ao fortalecimento do setor.
Entre os destaques da programação está a palestra “Redenção – Cidade do Mel: Marca Territorial e Potencial Turístico do Mel”, ministrada pelo presidente do Comtur, o jornalista João Carlos de Faria, que apresentará a estratégia de posicionamento do município baseada na integração entre produção rural, turismo e desenvolvimento local.
“Assim como outros municípios brasileiros ficaram conhecidos por produtos ou vocações específicas, queremos que o mel seja imediatamente associado à nossa cidade. Essa construção fortalece a identidade local, gera oportunidades para os produtores, amplia o potencial turístico e cria uma marca capaz de posicionar Redenção da Serra no cenário regional e estadual”, afirmou.
Para Faria, a criação da marca territorial representa um novo momento para Redenção da Serra, mas ele explica, no entanto, que não se trata de um título relacionado meramente ao aspecto quantitativo, mas sim de um reconhecimento à importância que o mel tem para o município.
Agronegócio regional
Na sequência, a gerente de Negócios do Sicredi Agro de Taubaté, Elizangela da Costa, abordará como a Indicação Geográfica pode agregar valor aos produtos e fortalecer o agronegócio regional.
Durante os três dias da festa, o público também poderá visitar a exposição de abelhas sem ferrão (meliponicultura) e uma Feirinha do Bordado, além de outros tipos de artesanato, valorizando outros segmentos da economia criativa local. No sábado à noite, às 18h, haverá ainda transmissão da partida da Copa em telão para os visitantes.
Promovida pela Prefeitura de Redenção da Serra, por meio das secretarias municipais de Agricultura e de Turismo, com participação do Comtur e apoio de instituições parceiras como a Associação Nutrir e outras, a 2ª Festa do Mel busca estimular a cadeia produtiva, incentivar a inovação, promover conhecimento técnico e consolidar Redenção da Serra como referência regional na produção de mel e no turismo associado à atividade.
SERVIÇO
2ª Festa do Mel e Meliponicultura de Redenção da Serra
Data: 10 a 12 de julho
Local: Praça Dona Tereza Lobato - Centro - Redenção da Serra (SP)
Informações: (12) 99644-5510