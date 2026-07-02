Maior produtor de mel do Vale do Paraíba, Redenção da Serra promove entre 10 e 12 de julho a 2ª Festa do Mel e Meliponicultura, reunindo apicultores, especialistas, instituições parceiras e visitantes numa ampla programação voltada à valorização da apicultura, da meliponicultura e do potencial turístico do município.

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Realizado na praça Dona Tereza Lobato, com palestras e oficinas, o evento reforça uma estratégia que vai além da promoção da atividade econômica. A cidade também avança na consolidação de sua identidade territorial com o projeto de lei n.º 20/2026, encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal, aprovado recentemente.