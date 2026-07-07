Um homem de 42 anos morreu após ser baleado por um guarda civil municipal que estava de folga no final da tarde dessa segunda-feira (6), no bairro Estiva, em Taubaté. A vítima foi identificada como Samuel Grossi Whately.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o guarda municipal de 32 anos relatou que estava em um estabelecimento comercial quando Samuel passou a pedir dinheiro. Após receber uma resposta negativa, o homem teria ficado agressivo e se aproximado de forma intimidatória.