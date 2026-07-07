Dois homens, de 43 e 47 anos, foram presos em flagrante tentando furtar cabos de uma caixa de energia de um estabelecimento comercial na rua Santa Clara, Vila Icaraí, em São José dos Campos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com a informação de que a dupla estava cortando cabos de cobre no local. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram os suspeitos, que negaram o crime.