Quem pretende seguir para o Litoral Norte durante o feriado da Revolução Constitucionalista deve encontrar aumento significativo no movimento da Rodovia dos Tamoios.
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A expectativa da Concessionária Tamoios é que cerca de 147 mil veículos utilizem a rodovia entre os dias 8 e 13 de julho, período em que será realizada uma operação especial para garantir maior segurança e fluidez no trânsito.
Para atender ao aumento da demanda, a concessionária reforçará as equipes de atendimento e disponibilizará veículos extras, como guinchos, para agilizar o socorro aos motoristas em caso de ocorrências.
Nas praças de pedágio convencionais, a Operação Papa Filas poderá ser acionada para reduzir o tempo de espera. A recomendação é que os usuários utilizem TAGs de pagamento automático, como Sem Parar, ConectCar, Veloe, Move Mais e Taggy, que permitem a passagem pelas cabines automáticas sem necessidade de parada.
Motoristas de carros, veículos com carretinhas e motociclistas também podem utilizar as cabines de autoatendimento para pagamento com cartões por aproximação ou celulares compatíveis com a tecnologia NFC.
Obras e manutenção terão restrições
Para minimizar impactos no tráfego, a concessionária informou que não haverá fechamento noturno dos túneis para manutenção entre os dias 8 e 12 de julho.
As obras na pista sentido litoral ficarão suspensas entre quarta-feira (8) e domingo (12). Já no sentido São José dos Campos, os serviços poderão ocorrer apenas na quarta-feira, dependendo das condições do trânsito, sendo interrompidos de quinta-feira (9) até as 14h de segunda-feira (13).
Horários de maior movimento
A expectativa é de maior concentração de veículos nos seguintes períodos:
Sentido Litoral: quarta-feira (8), a partir das 16h, e quinta-feira (9), das 8h às 14h.
Sentido São José dos Campos: domingo (12), a partir das 10h.
Configuração da serra
Durante a operação, a Serra Antiga continuará funcionando como pista de descida, no sentido São José dos Campos-Caraguatatuba, enquanto a Serra Nova será utilizada exclusivamente para a subida em direção ao Vale do Paraíba.
Os motoristas também poderão acessar os Contornos Norte, em direção a Massaguaçu e Ubatuba, e Sul, com destino a São Sebastião, por meio do acesso localizado no km 82 da rodovia.
A concessionária alerta que poderá realizar bloqueios preventivos antes dos túneis dos contornos caso ocorram congestionamentos nas regiões de acesso à Massaguaçu ou a São Sebastião, evitando que veículos permaneçam parados dentro dos túneis.
Free Flow no Contorno Sul
O pedágio eletrônico Free Flow continua em operação no km 13,5 do Contorno Sul, com tarifa básica de R$ 5,90 nos dois sentidos.
Motoristas sem TAG devem efetuar o pagamento posteriormente por meio do site oficial do sistema, aplicativo Tamoios Free Flow ou nos totens de atendimento instalados ao longo do Contorno Sul. Já os usuários com TAG terão a cobrança realizada automaticamente na fatura da operadora.
A orientação da concessionária é que os motoristas programem a viagem, respeitem os limites de velocidade e, sempre que possível, evitem os horários de maior movimento para reduzir o tempo de deslocamento durante o feriado.