Quem pretende seguir para o Litoral Norte durante o feriado da Revolução Constitucionalista deve encontrar aumento significativo no movimento da Rodovia dos Tamoios.

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A expectativa da Concessionária Tamoios é que cerca de 147 mil veículos utilizem a rodovia entre os dias 8 e 13 de julho, período em que será realizada uma operação especial para garantir maior segurança e fluidez no trânsito.