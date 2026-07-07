A Polícia Civil investiga a morte de Gustavo Rafael Campos Siqueira, de 31 anos, ocorrida nessa segunda-feira (6), após ele permanecer internado por mais de uma semana em decorrência de agressões sofridas em um bar localizado na avenida Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. De acordo com a polícia, a vítima morreu em consequência das agressões praticadas por seguranças do estabelecimento.

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O caso teve início na noite de 27 de junho e foi registrado inicialmente como homicídio consumado de autoria desconhecida. A classificação, segundo a Polícia Civil, é provisória e poderá ser alterada conforme o avanço das investigações.