Os trabalhadores da Modirum Gespi, fábrica do setor de Defesa em São José dos Campos, entraram em greve por tempo indeterminado na manhã desta terça-feira (7). A paralisação foi aprovada em assembleia liderada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, após a categoria rejeitar as propostas de reajuste da empresa.

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A Modirum Gespi manteve a oferta de R$ 2.000 para a PLR (Participação nos Lucros e Resultados), valor já recusado anteriormente. Para o vale-alimentação, a fábrica propôs aumento dos atuais R$ 200 para R$ 350 em setembro deste ano e para R$ 400 em fevereiro de 2027.