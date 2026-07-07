A Polícia Civil investiga a morte de Gustavo Rafael Campos Siqueira, 31 anos, que faleceu nessa segunda-feira (6), após permanecer internado por mais de uma semana em decorrência de uma agressão ocorrida em um bar na avenida Cassiano Ricardo, em São José dos Campos.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu no dia 27 de junho. O registro foi feito inicialmente como homicídio consumado de autoria desconhecida, classificação considerada provisória até a conclusão das investigações.
Segundo relato do tio da vítima à Polícia Civil, Gustavo teria sido agredido por seguranças do estabelecimento. Após o episódio, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Clínica Sul, no Parque Industrial, onde permaneceu internado em estado grave.
Gustavo foi vítima de agressões
O prontuário médico citado no boletim descreve que Gustavo foi vítima de agressões físicas com chutes, além de estrangulamento e enforcamento. O documento aponta que ele apresentou insuficiência respiratória e precisou de internação em estado crítico.
Ainda conforme o registro policial, exames de tomografia não identificaram fraturas no crânio nem hemorragias intracranianas, mas constataram fratura nos seios da face. A tomografia da coluna cervical não apontou lesões.
Durante a internação, o paciente apresentou piora no quadro clínico e desenvolveu pneumonia associada à ventilação mecânica, evoluindo para óbito.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil na manhã de segunda-feira e registrada pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
Polícia busca responsáveis pela agressão
A Polícia Civil informou que a classificação do caso é provisória, já que as investigações estão em fase inicial. A apuração busca identificar os responsáveis pela agressão, esclarecer se houve participação de seguranças do estabelecimento e reconstruir a sequência dos acontecimentos.
Os investigadores também pretendem ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de segurança e reunir outros elementos que possam esclarecer o caso.
O boletim de ocorrência informa que a companheira de Gustavo estava presente no momento da agressão, conforme relato do tio da vítima. No entanto, ela ainda não prestou depoimento. A Polícia considera que seu testemunho poderá contribuir para esclarecer detalhes sobre a dinâmica dos fatos.
Além dos depoimentos, os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e a documentação médica serão fundamentais para determinar a relação entre as lesões sofridas por Gustavo e a causa de sua morte.