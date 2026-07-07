A Polícia Civil investiga a morte de Gustavo Rafael Campos Siqueira, 31 anos, que faleceu nessa segunda-feira (6), após permanecer internado por mais de uma semana em decorrência de uma agressão ocorrida em um bar na avenida Cassiano Ricardo, em São José dos Campos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu no dia 27 de junho. O registro foi feito inicialmente como homicídio consumado de autoria desconhecida, classificação considerada provisória até a conclusão das investigações.