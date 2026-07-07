Quem pretende viajar pelo Vale do Paraíba durante o feriado da Revolução Constitucionalista deve se preparar para enfrentar movimento intenso nas estradas. A Ecovias Leste Paulista estima que entre 454 mil e 700 mil veículos circulem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no sentido interior, entre quarta-feira (8) e domingo (12).

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De acordo com a concessionária, os horários de maior fluxo na saída da capital paulista serão na quarta, das 15h às 20h, e na quinta (9), das 8h às 16h, período em que milhares de motoristas seguirão em direção ao Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também ao estado do Rio de Janeiro.