Quem pretende viajar pelo Vale do Paraíba durante o feriado da Revolução Constitucionalista deve se preparar para enfrentar movimento intenso nas estradas. A Ecovias Leste Paulista estima que entre 454 mil e 700 mil veículos circulem pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, no sentido interior, entre quarta-feira (8) e domingo (12).
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De acordo com a concessionária, os horários de maior fluxo na saída da capital paulista serão na quarta, das 15h às 20h, e na quinta (9), das 8h às 16h, período em que milhares de motoristas seguirão em direção ao Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também ao estado do Rio de Janeiro.
A expectativa é de que os principais reflexos sejam registrados nas conexões da rodovia Carvalho Pinto com as rodovias Presidente Dutra, Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, acessos utilizados por quem viaja para destinos turísticos como Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.
Para moradores de São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, a recomendação é evitar os horários de pico, já que as praças de pedágio e os principais entroncamentos devem concentrar maior volume de veículos. Em feriados prolongados anteriores, esses trechos registraram lentidão e congestionamentos.
Retorno deve concentrar trânsito no domingo
O movimento de volta para a capital paulista deverá ser mais intenso no domingo (12), entre 11h e 23h.
A concessionária orienta que, sempre que possível, os motoristas antecipem o retorno para a manhã de domingo ou programem a viagem para segunda-feira, estratégia que pode reduzir o tempo gasto nas rodovias.
Operação especial reforça atendimento
Para atender ao aumento da demanda, a Ecovias Leste Paulista montou uma operação especial, reforçando as equipes de atendimento e monitoramento ao longo do corredor.
A estrutura contará com ambulâncias de resgate e UTI, guinchos leves e pesados, motocicletas de socorro mecânico, veículos de inspeção e três guinchos elétricos destinados ao atendimento de veículos leves. Também haverá um veículo exclusivo para ocorrências envolvendo caminhões.
Mais de 200 câmeras acompanharão o tráfego em tempo real, permitindo resposta mais rápida em casos de acidentes, panes mecânicas e retenções.
Pedágios terão reforço e autoatendimento
As praças de pedágio da Carvalho Pinto aceitarão pagamentos por aproximação, cartões de crédito, débito e TAGs eletrônicas. Além disso, a concessionária ampliará o número de operadores durante os períodos de maior movimento.
Em São José dos Campos, o autoatendimento está disponível nas cabines 4 e 5, sentido capital, e 12 e 13, sentido interior. Já em Caçapava, o serviço funciona na cabine 4, sentido capital, e na cabine 10, sentido interior.
A orientação é que os motoristas deixem o meio de pagamento preparado antes de chegar às cabines, contribuindo para reduzir filas e agilizar a passagem.
Campanha orienta motoristas
Durante o feriado, a Ecovias também reforçará a campanha "Afaste-se", que incentiva os condutores a reduzirem a velocidade e mudarem de faixa, quando possível, ao se aproximarem de equipes de atendimento em ocorrências nas rodovias.
Em caso de emergência, os usuários podem solicitar auxílio pelo telefone 0800 777 0070, pelo WhatsApp da concessionária ou pela plataforma SOS Ecovias, disponível gratuitamente.
Antes de iniciar a viagem, a recomendação é consultar as condições das rodovias e planejar o trajeto para evitar os horários de maior movimento, garantindo uma viagem mais segura e tranquila durante o feriado prolongado.