Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cruz Grande, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada no domingo (5), após ele exibir o armamento para a ex-companheira, que acionou a polícia.
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Uma equipe do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local e encontrou o suspeito em frente à residência da vítima.
Em abordagem, ele confessou manter a arma de fogo em sua residência. Durante vistoria no imóvel, os policiais encontraram uma arma calibre .38 municiada e acondicionada em um coldre, além de munições adicionais.
Diante dos fatos, ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.