07 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem exibe arma para ex e é preso em Pindamonhangaba

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma apreendida em Pindamonhangaba
Arma apreendida em Pindamonhangaba

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cruz Grande, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada no domingo (5), após ele exibir o armamento para a ex-companheira, que acionou a polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma equipe do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local e encontrou o suspeito em frente à residência da vítima.

Em abordagem, ele confessou manter a arma de fogo em sua residência. Durante vistoria no imóvel, os policiais encontraram uma arma calibre .38 municiada e acondicionada em um coldre, além de munições adicionais.

Diante dos fatos, ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários