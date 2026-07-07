Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cruz Grande, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada no domingo (5), após ele exibir o armamento para a ex-companheira, que acionou a polícia.

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Uma equipe do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) se dirigiu ao local e encontrou o suspeito em frente à residência da vítima.