Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar em Pindamonhangaba uma hora após o crime, em ação que resultou na prisão de um homem. A ocorrência foi registrada no último sábado (4).
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Os policiais militares patrulhavam a região quando visualizaram uma dupla em uma moto sem placa. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e fugiram pela rodovia Amador Bueno da Veiga. No entanto, eles perderam o controle do veículo e caíram na altura da rotatória do bairro Mazzaropi.
Após a queda, ambos tentaram fugir a pé. Um deles conseguiu escapar para uma área de mata, mas o outro foi detido.
Com o suspeito preso, foram localizados objetos utilizados na prática de furto de veículos, incluindo ferramentas adaptadas para a violação de ignição.
Ao consultarem o chassi da motocicleta, os policiais constataram que ela havia sido furtada uma hora antes. O veículo foi restituído ao proprietário, e o homem detido permaneceu preso, à disposição da Justiça.