Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar em Pindamonhangaba uma hora após o crime, em ação que resultou na prisão de um homem. A ocorrência foi registrada no último sábado (4).

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Os policiais militares patrulhavam a região quando visualizaram uma dupla em uma moto sem placa. Ao receberem ordem de parada, os suspeitos desobedeceram e fugiram pela rodovia Amador Bueno da Veiga. No entanto, eles perderam o controle do veículo e caíram na altura da rotatória do bairro Mazzaropi.