07 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

PM localiza 'armazéns' de droga e prende homem em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões em Taubaté
Apreensões em Taubaté

Ação da Polícia Militar localizou imóveis abandonados utilizados para o preparo e armazenamento de drogas em Taubaté. A operação ocorreu após denúncia, no sábado (4), e resultou na apreensão de drogas e de um adolescente, além da prisão de um homem no bairro Esplanada Santa Terezinha.

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Durante a ação, o adolescente dispensou uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro, posteriormente localizada no telhado de uma residência. Em um dos imóveis abandonados, foram apreendidos:

  • 440 pinos de cocaína;
  • 275 pedras de crack;
  • oito porções de ice;
  • um tijolo de crack.

Além das drogas, a polícia apreendeu uma submetralhadora calibre .380 e seis munições intactas; três aparelhos celulares, dois rádios comunicadores, R$ 121 em dinheiro e anotações do tráfico.

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