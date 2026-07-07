Ação da Polícia Militar localizou imóveis abandonados utilizados para o preparo e armazenamento de drogas em Taubaté. A operação ocorreu após denúncia, no sábado (4), e resultou na apreensão de drogas e de um adolescente, além da prisão de um homem no bairro Esplanada Santa Terezinha.

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Durante a ação, o adolescente dispensou uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro, posteriormente localizada no telhado de uma residência. Em um dos imóveis abandonados, foram apreendidos: