A Receita Federal apreendeu 448 quilos de cocaína em duas operações realizadas na segunda-feira (6) no Porto de Santos (SP), em mais um golpe contra o tráfico internacional de drogas.
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Na primeira ocorrência, os agentes localizaram 11 quilos de cocaína escondidos no interior de um navio atracado durante uma operação de busca aduaneira de rotina. A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização realizado no maior complexo portuário da América Latina para impedir o envio de entorpecentes ao exterior.
Pouco depois, durante a conferência física de uma carga de sucata de ferro que seria exportada para os Emirados Árabes Unidos, os fiscais identificaram outros 437 quilos de cocaína ocultos na mercadoria.
Após a confirmação da presença da droga, a Polícia Federal foi acionada para assumir a investigação e realizar os procedimentos de polícia judiciária da União. O objetivo é identificar os responsáveis pela tentativa de exportação da cocaína e esclarecer como o entorpecente foi inserido na carga e no navio.
As apreensões reforçam a atuação integrada dos órgãos de fiscalização no combate ao tráfico internacional de drogas, que frequentemente utiliza o Porto de Santos como rota para o envio de cocaína a diferentes países.