A Receita Federal apreendeu 448 quilos de cocaína em duas operações realizadas na segunda-feira (6) no Porto de Santos (SP), em mais um golpe contra o tráfico internacional de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na primeira ocorrência, os agentes localizaram 11 quilos de cocaína escondidos no interior de um navio atracado durante uma operação de busca aduaneira de rotina. A ação faz parte do trabalho permanente de fiscalização realizado no maior complexo portuário da América Latina para impedir o envio de entorpecentes ao exterior.