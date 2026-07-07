A Embraer anunciou nesta terça-feira (7) que as aeronaves da família de E-Jets E190, E195 e o E195-E2, o avião narrowbody de pequeno porte mais silencioso e eficiente em consumo de combustível do mundo, receberam a certificação de tipo da Direção Geral de Aviação Civil (DGCA, na sigla em inglês) da Índia.
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A medida permite que as aeronaves operem comercialmente na Índia, país considerado estratégico pela Embraer para a expansão da companhia na região da Ásia.
“Recebemos com satisfação a certificação de tipo para essas aeronaves e agradecemos à DGCA por sua avaliação minuciosa”, disse Raul Villaron, diretor de Vendas e Marketing da Embraer Aviação Comercial na Região Ásia-Pacífico. “Com desempenho notável, excelente economia e conforto para os passageiros, os E-Jets estão prontos para transformar a aviação regional na Índia e apoiar a visão estratégica do governo indiano para o setor.”
Os E-Jets são um dos programas mais bem-sucedidos da aviação comercial, com mais de 1.900 aeronaves entregues e em operação em mais de 80 companhias aéreas, em mais de 50 países. O E195-E2 apresenta baixo custo operacional e é a aeronave mais eficiente da sua categoria. Ele conta com uma cabine moderna, com configuração de assentos 2x2, sem assentos do meio, compartimentos internos de bagagem amplos e sistemas individuais de serviço ao passageiro. A nova geração de aeronaves da Embraer E2 é certificada pela FAA (EUA), EASA (Europa) e Anac (Brasil).
O E175 já possui certificação de tipo para a Índia e é operado pela Star Air. Em fevereiro de 2026, a Adani Defence & Aerospace e a Embraer anunciaram um Memorando de Entendimento (MoU) ampliado, visando estabelecer uma Linha de Montagem Final para o jato regional E175, alinhada ao programa Regional Transport Aircraft (RTA, na sigla em inglês) da Índia.
“Os E-Jets oferecem um alcance amplo de até 7 horas, e capacidade de operar com alto desempenho em aeroportos desafiadores, com pistas curtas ou pavimentos de baixa resistência”, afirmou Adity Shekhar, diretor regional de Vendas da Embraer. “Essa certificação nos permite apoiar companhias aéreas em expansão para mercados ainda não explorados, especialmente em rotas que exigem aeronaves de porte adequado para atender a demanda e de alcance superior ao de um turboélice.”
A Embraer tem uma forte e crescente presença na Índia, com quase 50 aeronaves, de 11 diferentes modelos atualmente em operação, abrangendo aviação comercial, defesa e aviação executiva. A Star Air opera uma frota de 11 aeronaves Embraer E175 e ERJ145.