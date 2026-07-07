A Embraer anunciou nesta terça-feira (7) que as aeronaves da família de E-Jets E190, E195 e o E195-E2, o avião narrowbody de pequeno porte mais silencioso e eficiente em consumo de combustível do mundo, receberam a certificação de tipo da Direção Geral de Aviação Civil (DGCA, na sigla em inglês) da Índia.

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A medida permite que as aeronaves operem comercialmente na Índia, país considerado estratégico pela Embraer para a expansão da companhia na região da Ásia.