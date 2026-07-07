07 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho é preso após agredir e expulsar a mãe de casa em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica contra a própria mãe, no bairro Bonfim, em Taubaté. A prisão ocorreu na sexta-feira (3), após acionamento de policiais militares do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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No local, a equipe encontrou a vítima do lado de fora da residência, sendo impedida de entrar pelo filho, que a havia agredido e estava dentro do imóvel.

Ele confessou que agrediu a mãe após uma discussão e foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), permanecendo preso e à disposição da Justiça.

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