O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem registrar chuva persistente nesta terça-feira (7), segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil para o estado de São Paulo. Apesar da possibilidade de precipitações em pontos da faixa leste, o tempo segue estável na maior parte do território paulista, sem expectativa de volumes expressivos de chuva.
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A madrugada foi marcada por temperaturas amenas, sensação de frio e formação de nevoeiro em áreas do litoral e da faixa sul do estado. A tendência é que esse fenômeno desapareça ao longo da manhã com a elevação das temperaturas.
De acordo com a Defesa Civil Estadual, a cidade de Campos do Jordão registrou a menor temperatura do estado na manhã desta terça-feira, com 7,4ºC, segundo medição do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Durante a tarde, a circulação de umidade vinda do oceano favorece a ocorrência de chuva isolada no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e litoral sul paulista. Mesmo onde chover, os acumulados previstos são baixos e não há indicação de temporais.
Interior do estado
No interior do estado, o cenário permanece diferente. O predomínio é de tempo seco, céu com poucas nuvens e temperaturas elevadas, principalmente nas regiões norte, noroeste e centro-oeste.
As temperaturas mínimas variam entre 10°C e 16°C nas regiões leste e sul do estado, enquanto no centro ficam entre 14°C e 18°C. No norte e noroeste, os termômetros marcaram entre 18°C e 22°C nas primeiras horas do dia.
À tarde, as máximas podem alcançar entre 30°C e 34°C nas regiões norte, noroeste e centro-oeste. Já no Vale do Paraíba, Litoral Norte e demais áreas da faixa leste, as temperaturas ficam mais amenas, variando entre 22°C e 28°C devido à influência da umidade marítima.
Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar no interior paulista. Os índices devem oscilar entre 25% e 40% nas regiões norte, noroeste e oeste, exigindo cuidados com a hidratação e a exposição ao sol nos horários mais quentes. No litoral e na faixa leste, a umidade permanece acima de 50%, podendo superar 80% em áreas próximas ao mar.