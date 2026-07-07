O Vale do Paraíba e o Litoral Norte podem registrar chuva persistente nesta terça-feira (7), segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil para o estado de São Paulo. Apesar da possibilidade de precipitações em pontos da faixa leste, o tempo segue estável na maior parte do território paulista, sem expectativa de volumes expressivos de chuva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A madrugada foi marcada por temperaturas amenas, sensação de frio e formação de nevoeiro em áreas do litoral e da faixa sul do estado. A tendência é que esse fenômeno desapareça ao longo da manhã com a elevação das temperaturas.