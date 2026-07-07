07 de julho de 2026
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COLISÃO

VÍDEO: Ônibus e carros se envolvem em acidente em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um acidente envolvendo carros e um ônibus do transporte público em São José dos Campos ocorreu na manhã desta terça-feira (7), no bairro Santa Hermínia, na região leste da cidade.

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Segundo informações preliminares, houve uma colisão entre dois carros e o ônibus, que ficou com a lateral danificada, impedido de seguir viagem.

A dinâmica do acidente e a presença de feridos ainda não foram divulgadas. Os veículos permanecem na via aguardando atendimento.

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