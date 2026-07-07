Um acidente envolvendo carros e um ônibus do transporte público em São José dos Campos ocorreu na manhã desta terça-feira (7), no bairro Santa Hermínia, na região leste da cidade.

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Segundo informações preliminares, houve uma colisão entre dois carros e o ônibus, que ficou com a lateral danificada, impedido de seguir viagem.