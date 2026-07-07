Um homem, fugitivo do sistema prisional, foi localizado e capturado pela Polícia Militar em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (3), quando uma equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava o bairro Bom Viver.
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O suspeito foi abordado após denúncia anônima e foi localizado escondido dentro de um imóvel. Em consulta aos sistemas, constatou-se que se tratava de um evadido do sistema prisional do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá (SP), onde cumpria pena por tortura.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.