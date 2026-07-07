Um homem, fugitivo do sistema prisional, foi localizado e capturado pela Polícia Militar em Pindamonhangaba. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (3), quando uma equipe da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhava o bairro Bom Viver.

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O suspeito foi abordado após denúncia anônima e foi localizado escondido dentro de um imóvel. Em consulta aos sistemas, constatou-se que se tratava de um evadido do sistema prisional do Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá (SP), onde cumpria pena por tortura.