Um homem foi preso por violência doméstica contra sua companheira em Taubaté. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (3).

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A polícia ouviu relatos da vítima de que seu companheiro a havia agredido com socos no rosto e que a ameaçava constantemente. Ele confessou ter usado cocaína e bebida alcoólica antes das agressões.