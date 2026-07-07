07 de julho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher leva socos no rosto e companheiro é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Freepik
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica contra sua companheira em Taubaté. A prisão ocorreu na noite de sexta-feira (3).

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A polícia ouviu relatos da vítima de que seu companheiro a havia agredido com socos no rosto e que a ameaçava constantemente. Ele confessou ter usado cocaína e bebida alcoólica antes das agressões. 

As partes foram conduzidas ao distrito policial, onde o boletim de ocorrência foi registrado e o agressor permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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