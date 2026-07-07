Um homem foi preso por tentativa de homicídio após ferir o vizinho a golpes de faca nas pernas. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (5), no bairro Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada após a vítima dar entrada no hospital ferida por arma branca, com lesões causadas pelo vizinho. Segundo o relato, eles tiveram um desentendimento e, no dia seguinte, o autor dos golpes voltou e lhe deu duas facadas, uma em cada perna.