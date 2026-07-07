Um homem foi preso pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria e dano após a própria mãe acionar a Polícia Militar em São José dos Campos. O caso aconteceu na última segunda-feira (6), na Rua Diamantina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência

Ao chegarem ao local, os policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conversaram com a mãe do suspeito. Ela relatou que o filho apresentava um comportamento extremamente alterado devido ao uso de entorpecentes.