07 de julho de 2026
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PRESO EM FLAGRANTE

Mãe aciona polícia contra filho alterado por uso de drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria e dano após a própria mãe acionar a Polícia Militar em São José dos Campos. O caso aconteceu na última segunda-feira (6), na Rua Diamantina.

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A ocorrência

Ao chegarem ao local, os policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) conversaram com a mãe do suspeito. Ela relatou que o filho apresentava um comportamento extremamente alterado devido ao uso de entorpecentes.

O homem foi localizado na garagem da residência e, devido ao seu estado de agitação, os policiais solicitaram o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No entanto, após a avaliação inicial, a equipe médica constatou que não havia necessidade de encaminhamento hospitalar.

Ameaças, danos e prisão

Durante o atendimento da ocorrência, o homem passou a ameaçar a cunhada de morte e afirmou que incendiaria a casa da mãe caso não fosse permitida a sua entrada.

A mãe do suspeito informou ainda que ele havia danificado o seu veículo, ressaltando que não houve agressão física, apenas violência verbal e psicológica.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde foi autuado em flagrante e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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