A Prefeitura de Jacareí recebeu autorização do Governo do Estado de São Paulo para utilizar uma área de 250 mil metros quadrados localizada no terreno do Centro Paula Souza. O espaço será destinado à implantação de um parque público ambiental, além de outros equipamentos previstos no projeto.
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A iniciativa foi solicitada pelo município e será coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Além do parque, o projeto prevê a construção de um centro de inovação e de outras estruturas de uso público.
De acordo com a Prefeitura, os estudos técnicos e o projeto básico devem ser concluídos até fevereiro de 2027. Na sequência, serão realizados os processos de licenciamento ambiental e urbanístico, seguidos da abertura da licitação para contratação das obras.
A área autorizada para uso tem cerca de 250 mil metros quadrados, dimensão quase seis vezes maior que a do Parque da Cidade. Segundo a administração municipal, a implantação do parque não afetará as atividades da ETEC e da FATEC, que funcionam no mesmo terreno, nem prevê a remoção da vegetação nativa existente.
O secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso, afirmou que o projeto busca ampliar o uso do espaço, respeitando as características ambientais da área e oferecendo uma nova opção de lazer para a população.
A autorização de uso foi concedida pelo Governo do Estado por um período inicial de 20 anos, sem custos para o município. A expectativa da Prefeitura é abrir o parque ao público em 2028.