A Prefeitura de Jacareí recebeu autorização do Governo do Estado de São Paulo para utilizar uma área de 250 mil metros quadrados localizada no terreno do Centro Paula Souza. O espaço será destinado à implantação de um parque público ambiental, além de outros equipamentos previstos no projeto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa foi solicitada pelo município e será coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Além do parque, o projeto prevê a construção de um centro de inovação e de outras estruturas de uso público.