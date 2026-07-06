O sistema de monitoramento urbano de Jacareí começou a ser ampliado com a entrada em operação de novos totens de segurança. A iniciativa prevê a instalação de um totem de 7 metros de altura e outros 70 equipamentos de pequeno porte em pontos definidos pela Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão. A medida amplia a estrutura do COI (Centro de Operações Integradas) e faz parte do programa Smart Jacareí.

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O primeiro totem de grande porte foi instalado na Praça Conde Frontin. O equipamento possui câmeras com cobertura de 360 graus, iluminação em LED, sinalização luminosa nas cores azul e vermelho, alto-falantes bidirecionais para emissão de avisos, painel de emergência e estrutura projetada para resistir a atos de vandalismo.