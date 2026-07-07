Uma tentativa de assalto contra um casal que seguia de motocicleta foi frustrada após a reação da passageira. A ação foi registrada por câmeras de segurança e ganhou repercussão nas redes sociais pela rapidez com que a mulher enfrentou os criminosos, que desistiram do roubo e fugiram.

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O caso aconteceu em São Paulo pouco depois da eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. As imagens mostram dois suspeitos, também em uma motocicleta, aproximando-se das vítimas e bloqueando a passagem.