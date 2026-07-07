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FEMINICÍDIO

Ana Clara voltava para cuidar do filho quando foi morta pelo ex

Por Da Redação | Goiânia (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ana Clara Alves
Ana Clara Alves

Uma jovem de 20 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro enquanto retornava do trabalho na garupa de uma moto por aplicativo. O motociclista também foi baleado, mas sobreviveu ao ataque. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

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O crime ocorreu em Goiânia e teve como vítima Ana Clara Alves. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, de 21 anos, se aproxima da motocicleta, dispara contra a jovem e, após ela cair no chão, retorna para efetuar novos tiros.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizaram o suspeito em um hotel, onde ele foi preso. Um amigo do investigado também acabou detido por, supostamente, esconder a arma utilizada no homicídio.

A defesa do suspeito informou à imprensa que o jovem demonstrou arrependimento e tinha a intenção de se apresentar às autoridades.

A Polícia Civil de Goiás é responsável pela investigação do caso, ocorrido em setembro de 2024, e apura todos os detalhes da ação criminosa.

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