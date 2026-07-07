Uma jovem de 20 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro enquanto retornava do trabalho na garupa de uma moto por aplicativo. O motociclista também foi baleado, mas sobreviveu ao ataque. Segundo a Polícia Militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

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O crime ocorreu em Goiânia e teve como vítima Ana Clara Alves. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, de 21 anos, se aproxima da motocicleta, dispara contra a jovem e, após ela cair no chão, retorna para efetuar novos tiros.