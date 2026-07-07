Uma mulher de 48 anos foi encontrada morta na noite de domingo (5) dentro do banheiro de sua residência. A vítima, identificada como Geane Campos dos Santos, apresentava ferimentos provocados por arma branca. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, que está sendo procurado pela polícia.
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O homicídio ocorreu na Rua Agamenon Magalhães, no bairro Eldorado, em Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. A vítima foi encontrada por um dos filhos, que retornou para casa após assistir ao jogo entre Brasil e Noruega e acionou as autoridades.
Segundo as primeiras informações da investigação, o casal vivia na mesma residência e mantinha um relacionamento marcado por conflitos frequentes. O suspeito já havia sido preso anteriormente por um caso de violência doméstica contra Geane, mas a mulher retirou a queixa apresentada na ocasião.
Durante os trabalhos no local, os policiais encontraram uma faca e uma tesoura, materiais que serão periciados para auxiliar na investigação.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Científica para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Arapiraca.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e realiza diligências para localizar o companheiro da vítima, apontado como principal suspeito. Geane deixa dois filhos.