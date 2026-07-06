Uma empresária de 29 anos foi morta com um golpe de faca no peito durante uma discussão dentro da própria residência na madrugada de sábado (4). A vítima, identificada como Rebeca Sousa, era proprietária de uma loja de açaí. O suspeito fugiu após o crime e ainda é procurado pela polícia.
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O homicídio ocorreu no bairro Guaíra, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar de Goiás, o homem teria ido até a casa da vítima para cobrar uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.
De acordo com testemunhas, a dívida seria atribuída ao irmão de Rebeca, e não à empresária. Durante a discussão, familiares tentaram entregar um aparelho celular como forma de quitar o débito, mas a proposta foi recusada.
Ainda conforme a polícia, a discussão se intensificou e o suspeito atingiu a vítima com uma facada na região do tórax. Rebeca morreu no local antes da chegada do socorro.
Após o crime, o homem fugiu acompanhado de uma mulher. Testemunhas informaram que ambos moravam no mesmo prédio da vítima. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia e acionou o Instituto Médico-Legal.
A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar e localizar os envolvidos. O velório de Rebeca está marcado para esta segunda-feira (7), no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga (DF), onde também ocorrerá o sepultamento.