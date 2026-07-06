Uma empresária de 29 anos foi morta com um golpe de faca no peito durante uma discussão dentro da própria residência na madrugada de sábado (4). A vítima, identificada como Rebeca Sousa, era proprietária de uma loja de açaí. O suspeito fugiu após o crime e ainda é procurado pela polícia.

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O homicídio ocorreu no bairro Guaíra, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar de Goiás, o homem teria ido até a casa da vítima para cobrar uma suposta dívida relacionada ao tráfico de drogas.