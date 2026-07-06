06 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Mãe, companheiro e filha de 5 anos morrem em acidente de carro

Por Da Redação | Mauá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mãe, companheiro e filha de 5 anos morrem em acidente de carro
Mãe, companheiro e filha de 5 anos morrem em acidente de carro

Três integrantes da mesma família morreram na noite de domingo (5) após um grave acidente de trânsito. As vítimas estavam em um carro que pegou fogo depois da colisão. O motorista do outro veículo foi preso, e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.

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O acidente aconteceu na Rodovia Castello Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. As vítimas eram moradoras do bairro Ouro Fino, em Ribeirão Pires, e foram identificadas como Luana Carrilho, de 32 anos, a filha dela, Ana Luiza, de 5 anos, e o companheiro de Luana, de 27 anos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a família ocupava um Renault Kwid, que colidiu com um Honda Civic. Após o impacto, o veículo em que estavam foi tomado pelas chamas e ficou completamente destruído. As três vítimas morreram ainda no local.

Testemunhas relataram à polícia que o Honda Civic trafegava em alta velocidade antes da colisão. O motorista ficou ferido, recebeu atendimento médico sob escolta policial e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Após passar por audiência de custódia, o condutor teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas pelas autoridades.

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