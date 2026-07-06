Três integrantes da mesma família morreram na noite de domingo (5) após um grave acidente de trânsito. As vítimas estavam em um carro que pegou fogo depois da colisão. O motorista do outro veículo foi preso, e a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva.
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O acidente aconteceu na Rodovia Castello Branco, em Osasco, na Grande São Paulo. As vítimas eram moradoras do bairro Ouro Fino, em Ribeirão Pires, e foram identificadas como Luana Carrilho, de 32 anos, a filha dela, Ana Luiza, de 5 anos, e o companheiro de Luana, de 27 anos.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a família ocupava um Renault Kwid, que colidiu com um Honda Civic. Após o impacto, o veículo em que estavam foi tomado pelas chamas e ficou completamente destruído. As três vítimas morreram ainda no local.
Testemunhas relataram à polícia que o Honda Civic trafegava em alta velocidade antes da colisão. O motorista ficou ferido, recebeu atendimento médico sob escolta policial e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.
Após passar por audiência de custódia, o condutor teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. As circunstâncias do acidente continuam sendo apuradas pelas autoridades.