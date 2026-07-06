Um homem de 57 anos ficou ferido após ser atingido por água quente e levar uma facada durante uma discussão com a companheira. Segundo a Polícia Civil, a briga começou após a vítima reclamar do arroz servido no jantar. A mulher, de 54 anos, é suspeita de cometer as agressões.
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O caso ocorreu em uma residência na Rua Joaquim Henrique Moreira, no Núcleo Habitacional Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.
De acordo com as investigações, o desentendimento teve início durante o jantar e evoluiu para agressões. Conforme a Polícia Civil, a mulher, que teria ingerido bebida alcoólica, jogou água quente contra o companheiro e, em seguida, o atingiu com um golpe de faca na região do tórax.
Mesmo ferido, o homem conseguiu pedir socorro. Equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram atendimento à vítima.
O homem foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Lençóis Paulista, onde recebeu cuidados médicos. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência.