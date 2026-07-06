Um homem de 57 anos ficou ferido após ser atingido por água quente e levar uma facada durante uma discussão com a companheira. Segundo a Polícia Civil, a briga começou após a vítima reclamar do arroz servido no jantar. A mulher, de 54 anos, é suspeita de cometer as agressões.

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O caso ocorreu em uma residência na Rua Joaquim Henrique Moreira, no Núcleo Habitacional Júlio Ferrari, em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo.