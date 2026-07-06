Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (5) após permanecer mais de 20 dias internada em estado grave em consequência de uma picada de escorpião. A vítima, identificada como Valentina Nobre, foi atacada pelo animal em 12 de junho e não resistiu às complicações, apesar do tratamento intensivo.
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O caso ocorreu no Distrito Federal. Após o acidente, testemunhas levaram a criança até um grupamento do Corpo de Bombeiros em busca de atendimento de emergência.
Segundo a corporação, não havia viaturas disponíveis no momento, pois todas estavam empenhadas em outras ocorrências. Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Como o transporte imediato não era possível, Valentina acabou sendo levada a uma unidade de saúde em uma viatura da Polícia Militar.
A menina permaneceu internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Lúcia Norte, na Asa Norte, mas não apresentou melhora e morreu após mais de três semanas de internação.
Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e lamentaram a morte da criança. Uma das irmãs de Valentina publicou uma foto ao lado dela e escreveu uma mensagem de despedida, afirmando que gostaria de ter aproveitado mais o último encontro entre as duas.