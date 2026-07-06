Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (5) após permanecer mais de 20 dias internada em estado grave em consequência de uma picada de escorpião. A vítima, identificada como Valentina Nobre, foi atacada pelo animal em 12 de junho e não resistiu às complicações, apesar do tratamento intensivo.

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O caso ocorreu no Distrito Federal. Após o acidente, testemunhas levaram a criança até um grupamento do Corpo de Bombeiros em busca de atendimento de emergência.