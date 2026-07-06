06 de julho de 2026
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TRAGÉDIA

Valentina, 11 anos, morre após levar picada de escorpião

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Valentina Nobre, 11 anos
Valentina Nobre, 11 anos

Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (5) após permanecer mais de 20 dias internada em estado grave em consequência de uma picada de escorpião. A vítima, identificada como Valentina Nobre, foi atacada pelo animal em 12 de junho e não resistiu às complicações, apesar do tratamento intensivo.

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O caso ocorreu no Distrito Federal. Após o acidente, testemunhas levaram a criança até um grupamento do Corpo de Bombeiros em busca de atendimento de emergência.

Segundo a corporação, não havia viaturas disponíveis no momento, pois todas estavam empenhadas em outras ocorrências. Diante da situação, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Como o transporte imediato não era possível, Valentina acabou sendo levada a uma unidade de saúde em uma viatura da Polícia Militar.

A menina permaneceu internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Lúcia Norte, na Asa Norte, mas não apresentou melhora e morreu após mais de três semanas de internação.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e lamentaram a morte da criança. Uma das irmãs de Valentina publicou uma foto ao lado dela e escreveu uma mensagem de despedida, afirmando que gostaria de ter aproveitado mais o último encontro entre as duas.

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