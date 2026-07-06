Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5) após incendiar a casa da própria mãe, de 69 anos. O imóvel foi completamente destruído pelas chamas, e o suspeito também responderá por maus-tratos a animais, além de outros crimes.

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O caso aconteceu na Rua Duque de Caxias, no bairro Coreia, em Matias Cardoso, no Norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o incêndio teria sido provocado pelo filho da proprietária da residência.