Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (5) após incendiar a casa da própria mãe, de 69 anos. O imóvel foi completamente destruído pelas chamas, e o suspeito também responderá por maus-tratos a animais, além de outros crimes.
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O caso aconteceu na Rua Duque de Caxias, no bairro Coreia, em Matias Cardoso, no Norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o incêndio teria sido provocado pelo filho da proprietária da residência.
Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito ainda estava no imóvel. Com o apoio de militares que estavam de folga e de uma equipe da PM de Jaíba, foi montada uma estratégia para realizar a abordagem. Antes da ação, o homem deixou a casa e se entregou, sendo preso em flagrante.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil controlaram o incêndio, mas o fogo destruiu completamente a residência e todos os móveis que estavam no interior do imóvel.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado pelos crimes de ameaça, incêndio qualificado e maus-tratos a animais. As investigações apontam que, durante o episódio, ele também agrediu um cachorro com uma enxada.
Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.