Uma mulher de 55 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (6) após matar o marido, de 58 anos, com golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, ela confessou o crime e relatou que estava exausta após vários dias dedicados aos cuidados do companheiro, que enfrentava graves problemas de saúde.

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O caso aconteceu em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o homem era vítima de um AVC (acidente vascular cerebral) e apresentava quadro de demência, dependendo de cuidados constantes da esposa.