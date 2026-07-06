Uma mulher de 55 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (6) após matar o marido, de 58 anos, com golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, ela confessou o crime e relatou que estava exausta após vários dias dedicados aos cuidados do companheiro, que enfrentava graves problemas de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o homem era vítima de um AVC (acidente vascular cerebral) e apresentava quadro de demência, dependendo de cuidados constantes da esposa.
Ainda conforme o relato da mulher aos policiais, ela não conseguia dormir havia cerca de três dias porque o marido exigia atenção frequente durante a madrugada. Na noite do crime, ela teria ido ao quarto pela terceira vez para recolocar a grade de proteção da cama, que o companheiro retirava com chutes.
Foi nesse momento, segundo o depoimento prestado à Polícia Militar, que a mulher afirmou ter sofrido um surto e atacado o marido com uma faca. Emocionada, ela disse que se recordava de poucos detalhes do ocorrido e afirmou que, durante os dias sem dormir, lembrava constantemente dos momentos felizes vividos ao lado do companheiro.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar por uma sobrinha da suspeita. Após confessar o crime, a mulher foi presa e o caso passou a ser investigado pelas autoridades, que irão apurar todas as circunstâncias do homicídio.