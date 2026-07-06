Dois irmãos empresários, de 41 e 48 anos, foram encontrados mortos neste domingo (5) após terem sido sequestrados. O principal suspeito pelo duplo homicídio foi preso em flagrante durante uma operação que envolveu forças de segurança de Pernambuco e do Ceará. A motivação do crime ainda é investigada.
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As vítimas, identificadas como Edivaldo Souza Salviano e Edmilson Souza Salviano, foram sequestradas em Ouricuri, no sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, há indícios de que os irmãos estavam sendo levados em direção ao município de Exu, quando as equipes iniciaram as buscas.
Durante a operação, os policiais localizaram o veículo utilizado pelo suspeito às margens da rodovia PE-122, na região da Chapada do Araripe. No interior do carro, os irmãos já estavam sem vida.
Logo após a localização das vítimas, o suspeito foi encontrado e preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araripina, onde foram adotados os procedimentos legais.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que o investigado, de 49 anos, passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. Até o momento, a motivação do sequestro e das mortes não foi divulgada.
Os irmãos eram conhecidos no setor empresarial de Ouricuri. Edivaldo era proprietário do frigorífico Frigotil, enquanto Edmilson comandava a empresa Ciclopeças Salviano.
Em nota de pesar, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ouricuri lamentou a morte dos empresários e destacou a contribuição dos dois para o desenvolvimento econômico do município. A entidade também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colaboradores das vítimas.