Dois irmãos empresários, de 41 e 48 anos, foram encontrados mortos neste domingo (5) após terem sido sequestrados. O principal suspeito pelo duplo homicídio foi preso em flagrante durante uma operação que envolveu forças de segurança de Pernambuco e do Ceará. A motivação do crime ainda é investigada.

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As vítimas, identificadas como Edivaldo Souza Salviano e Edmilson Souza Salviano, foram sequestradas em Ouricuri, no sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, há indícios de que os irmãos estavam sendo levados em direção ao município de Exu, quando as equipes iniciaram as buscas.