Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que um homem armado invade uma adega em Ubatuba, no Litoral Norte, e executa a tiros dois jovens.
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As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Praxedes, de 19 anos, e Leonardo da Silva Rodrigues, de 24. O crime aconteceu na noite de sábado (4), e as imagens são consideradas fundamentais para a investigação da Polícia Civil.
O crime ocorreu por volta das 23h, em uma adega localizada às margens da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no bairro Ipiranguinha.
Vídeo mostra ação rápida dos criminosos
As imagens mostram dois homens chegando ao estabelecimento em uma motocicleta. O passageiro desce, entra rapidamente na adega e dispara diversas vezes contra as vítimas.
Após os tiros, o criminoso retorna à motocicleta, sobe na garupa e foge junto com o comparsa. Toda a ação dura poucos segundos.
O vídeo está sendo analisado pelos investigadores e poderá ser decisivo para a identificação dos autores.
Perícia recolheu 30 cápsulas de munição
Durante os trabalhos da Polícia Científica, foram recolhidos 30 estojos de munição deflagrada, aparentemente de calibre .380, evidenciando a violência do ataque.
O material passará por exames periciais para auxiliar na identificação da arma utilizada e fortalecer as investigações.
Polícia Civil investiga motivação
O caso é investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Ubatuba. Os policiais trabalham para identificar os dois criminosos, esclarecer a motivação do duplo homicídio e localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém havia sido preso.