Um vídeo obtido por OVALE mostra o momento em que um homem armado invade uma adega em Ubatuba, no Litoral Norte, e executa a tiros dois jovens.

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As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Praxedes, de 19 anos, e Leonardo da Silva Rodrigues, de 24. O crime aconteceu na noite de sábado (4), e as imagens são consideradas fundamentais para a investigação da Polícia Civil.