Willian Fernades da Costa morreu aos 36 anos nesta segunda-feira (6), em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta segunda à tarde no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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A partida precoce de Willian abalou amigos e familiares. Nas redes sociais, muita gente se manifestou, como Alaide Costa. "Meus sentimentos a todos da família e amigos do William. Que a alma dele descanse em paz", escreveu.