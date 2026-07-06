06 de julho de 2026
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LUTO

Adeus Willian, 36 anos; partiu cedo e deixou família de luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Willian Fernades da Costa, 36 anos
Willian Fernades da Costa, 36 anos

Willian Fernades da Costa morreu aos 36 anos nesta segunda-feira (6), em Jacareí. Ele foi sepultado ainda nesta segunda à tarde no Cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

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A partida precoce de Willian abalou amigos e familiares. Nas redes sociais, muita gente se manifestou, como Alaide Costa. "Meus sentimentos a todos da família e amigos do William. Que a alma dele descanse em paz", escreveu.

A prima, Viviane Aparecida Fonseca, não escondeu a tristeza. "Meu eterno Lilão, que falta você irá fazer pra nossa família. Você era um menino do bem, não gostava de ver triste ,mais como n ficar triste com sua partida meu primo. Eu te amo e sempre vou te amar. Você jamais será esquecido. Descansa em paz", disse.

Ariadna Bruna também lamentou e desejou força aos amigos. "Meu amigo, você foi um verdadeiro guerreiro! Que Deus o receba no seu jardim secreto e conforte o coração de toda a sua família e amigos Você ficará sempre guardado na nossa memória", afirmou.

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