Uma menina de 3 anos morreu na tarde de domingo (5) após cair de um cavalo durante um passeio. A criança foi socorrida pelo próprio pai e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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O acidente aconteceu em Bela Vista de Goiás, em Goiás. Segundo informações da Polícia Militar, a menina estava na garupa do cavalo, acompanhada do pai, quando os dois teriam atingido um galho durante o percurso.