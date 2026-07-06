Uma menina de 3 anos morreu na tarde de domingo (5) após cair de um cavalo durante um passeio. A criança foi socorrida pelo próprio pai e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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O acidente aconteceu em Bela Vista de Goiás, em Goiás. Segundo informações da Polícia Militar, a menina estava na garupa do cavalo, acompanhada do pai, quando os dois teriam atingido um galho durante o percurso.
Com o impacto, o animal teria se desequilibrado e disparado. A criança, identificada como Maria Isis, caiu pouco depois e sofreu ferimentos graves.
De acordo com as informações apuradas, a menina apresentou uma lesão severa na região cervical, além de traumas na cabeça e no tórax. A causa exata da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades.
A Prefeitura de Bela Vista de Goiás publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte da criança e prestando solidariedade aos familiares.
O sepultamento de Maria Isis está previsto para esta segunda-feira (6), no município, conforme informações divulgadas pela família.