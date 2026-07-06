Novas imagens de câmeras de segurança registraram os instantes que antecederam um homicídio ocorrido na noite de domingo (5). As gravações mostram a chegada do homem apontado pelas investigações como suspeito de envolvimento no crime. Minutos depois, a vítima foi morta a tiros dentro de um estabelecimento comercial.

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O crime aconteceu no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.