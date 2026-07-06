06 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

VÍDEO: Veja momento em que atirador mata vítima em festa

Por Da Redação | Canaã dos Carajás (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Veja momento em que atirador mata vítima em festa
Veja momento em que atirador mata vítima em festa

Novas imagens de câmeras de segurança registraram os instantes que antecederam um homicídio ocorrido na noite de domingo (5). As gravações mostram a chegada do homem apontado pelas investigações como suspeito de envolvimento no crime. Minutos depois, a vítima foi morta a tiros dentro de um estabelecimento comercial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após o crime, equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia. A Polícia Civil abriu investigação para identificar todos os envolvidos, esclarecer a motivação e reconstituir a dinâmica da execução.

As imagens de monitoramento passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pelos investigadores e poderão auxiliar no esclarecimento do caso. No entanto, a participação dos suspeitos e a sequência dos acontecimentos ainda dependem da conclusão das investigações e da confirmação oficial das autoridades.

O homicídio volta a chamar atenção para a violência no município, que tem registrado ocorrências que geram preocupação entre moradores e comerciantes diante do crescimento da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários