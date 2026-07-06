Novas imagens de câmeras de segurança registraram os instantes que antecederam um homicídio ocorrido na noite de domingo (5). As gravações mostram a chegada do homem apontado pelas investigações como suspeito de envolvimento no crime. Minutos depois, a vítima foi morta a tiros dentro de um estabelecimento comercial.
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O crime aconteceu no bairro Novo Brasil, em Canaã dos Carajás. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Após o crime, equipes da Polícia Militar isolaram a área para o trabalho da perícia. A Polícia Civil abriu investigação para identificar todos os envolvidos, esclarecer a motivação e reconstituir a dinâmica da execução.
As imagens de monitoramento passaram a integrar o conjunto de provas analisadas pelos investigadores e poderão auxiliar no esclarecimento do caso. No entanto, a participação dos suspeitos e a sequência dos acontecimentos ainda dependem da conclusão das investigações e da confirmação oficial das autoridades.
O homicídio volta a chamar atenção para a violência no município, que tem registrado ocorrências que geram preocupação entre moradores e comerciantes diante do crescimento da cidade.