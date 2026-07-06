Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta dentro de casa na madrugada de sábado (4). Quando a Polícia Militar chegou ao imóvel, um bebê de 1 ano ainda mamava no peito da mãe, enquanto outra criança, de 2 anos, dormia em um dos quartos. Horas depois, o marido da vítima, de 41 anos, foi localizado, confessou o crime e acabou preso em flagrante por feminicídio.
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O caso aconteceu no bairro Bom Pastor, em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que, logo após o crime, o suspeito telefonou dizendo que havia cometido "um erro grave" antes de deixar a residência.
Ainda de acordo com os policiais, o homem já possuía histórico de agressões contra a companheira, e as discussões entre o casal eram frequentes, conforme relatos obtidos durante o atendimento da ocorrência. As duas crianças que estavam na casa foram acolhidas por familiares após a chegada das equipes policiais.
A perícia realizou os levantamentos no imóvel, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para os procedimentos necessários.
Após buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi encontrado e levado para a Delegacia da Polícia Civil em Leopoldina, onde teve a prisão em flagrante ratificada.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Cataguases, responsável por apurar as circunstâncias e a motivação do crime.