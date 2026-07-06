06 de julho de 2026
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FEMINICÍDIO

Bebê mama em mãe de 44 anos morta pelo marido

Por Da Redação | Cataguases (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Bebê mama em mãe de 44 anos morta pelo marido
Bebê mama em mãe de 44 anos morta pelo marido

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta dentro de casa na madrugada de sábado (4). Quando a Polícia Militar chegou ao imóvel, um bebê de 1 ano ainda mamava no peito da mãe, enquanto outra criança, de 2 anos, dormia em um dos quartos. Horas depois, o marido da vítima, de 41 anos, foi localizado, confessou o crime e acabou preso em flagrante por feminicídio.

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O caso aconteceu no bairro Bom Pastor, em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que, logo após o crime, o suspeito telefonou dizendo que havia cometido "um erro grave" antes de deixar a residência.

Ainda de acordo com os policiais, o homem já possuía histórico de agressões contra a companheira, e as discussões entre o casal eram frequentes, conforme relatos obtidos durante o atendimento da ocorrência. As duas crianças que estavam na casa foram acolhidas por familiares após a chegada das equipes policiais.

A perícia realizou os levantamentos no imóvel, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) para os procedimentos necessários.

Após buscas realizadas pela Polícia Militar, o suspeito foi encontrado e levado para a Delegacia da Polícia Civil em Leopoldina, onde teve a prisão em flagrante ratificada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Cataguases, responsável por apurar as circunstâncias e a motivação do crime.

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