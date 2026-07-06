A morte de Matheus Romao Monteiro de Oliveira, de 29 anos, gerou comoção em Jacareí. Ele faleceu no domingo (5). A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas, segundo relatos de amigos nas redes sociais, Matheus enfrentava uma batalha contra o câncer.

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Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família. “Que Deus conforte os corações de toda a família”, escreveu Vitor Moreira Borges, que afirmou ter estudado com Matheus.