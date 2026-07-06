A morte de Matheus Romao Monteiro de Oliveira, de 29 anos, gerou comoção em Jacareí. Ele faleceu no domingo (5). A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas, segundo relatos de amigos nas redes sociais, Matheus enfrentava uma batalha contra o câncer.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentaram a perda e prestaram solidariedade à família. “Que Deus conforte os corações de toda a família”, escreveu Vitor Moreira Borges, que afirmou ter estudado com Matheus.
Rita de Cássia também deixou uma mensagem de pesar. “Matheus, você foi guerreiro. Descanse em paz”, publicou.
Entre as homenagens, Camille Mattos lembrou que estudou com ele no ensino fundamental e desejou força aos familiares e amigos. Já Eliana Nogueira destacou as boas lembranças do período em que trabalhou com Matheus. “Vai deixar lembranças boas no tempo que trabalhou com a gente”, escreveu.
As últimas homenagens aconteceram nesta segunda-feira (6), no Centro de Jacareí. O sepultamento aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.