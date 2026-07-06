Dois caminhões furtados no bairro Boa Vista, na zona norte de São José dos Campos, foram recuperados pela polícia em uma operação conjunta que mobilizou diferentes forças de segurança.
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Os veículos foram encontrados intactos em Lorena, no Vale do Paraíba, e em Arco Verde, em Minas Gerais, mas estavam com as placas adulteradas. Até o momento, ninguém foi preso.
A recuperação foi resultado de uma investigação conduzida pelo 5º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos e da Polícia Militar Rodoviária.
Integração permitiu rastrear os caminhões
Segundo a Polícia Civil, a integração entre os órgãos permitiu rastrear os caminhões em pontos distintos, indicando que, após o furto, os criminosos dividiram os veículos e seguiram rotas diferentes para dificultar a localização e a ação das equipes policiais.
A troca das placas reforça uma das principais linhas de investigação. A suspeita é de que os autores tenham adulterado a identificação dos caminhões para dificultar o rastreamento e permitir que os veículos circulassem sem levantar suspeitas.
Para os investigadores, a separação dos caminhões também faz parte da estratégia adotada por quadrilhas especializadas em furtos de veículos pesados. A prática reduz o risco de apreensão simultânea e pode facilitar o transporte para locais destinados à ocultação, revenda ilegal, adulteração documental ou desmanche.
Investigações buscam identificar os quatro criminosos
As investigações continuam para identificar os quatro criminosos envolvidos na ação. A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança, registros de passagem por rodovias, rotas percorridas, placas utilizadas, possíveis veículos de apoio e outras informações que possam levar aos responsáveis.
O CSI de São José dos Campos teve papel importante no cruzamento de dados e no monitoramento das rotas percorridas pelos caminhões. Já a PRF e a Polícia Militar Rodoviária ampliaram o alcance das buscas nas rodovias federais e estaduais, contribuindo para que os veículos fossem localizados rapidamente.
Como os caminhões foram recuperados sem danos aparentes, a Polícia Civil acredita que será possível preservar vestígios importantes para a investigação. Impressões, objetos deixados no interior dos veículos, alterações mecânicas e a adulteração das placas poderão ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.
A polícia afirma que as diligências continuam e que a identificação dos quatro suspeitos é considerada prioridade nas próximas etapas da investigação.