Dois caminhões furtados no bairro Boa Vista, na zona norte de São José dos Campos, foram recuperados pela polícia em uma operação conjunta que mobilizou diferentes forças de segurança.

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Os veículos foram encontrados intactos em Lorena, no Vale do Paraíba, e em Arco Verde, em Minas Gerais, mas estavam com as placas adulteradas. Até o momento, ninguém foi preso.