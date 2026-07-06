06 de julho de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com revólver durante operação da PM em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em Ubatuba
Arma e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em Ubatuba

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação realizada na região oeste de Ubatuba. A abordagem aconteceu no bairro Mato Dentro, nas proximidades da rodovia Oswaldo Cruz, área que estava sob reforço no policiamento após um duplo homicídio registrado na noite anterior.

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Segundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento ostensivo quando avistou um Volkswagen Polo cinza trafegando em sentido contrário. Diante da movimentação considerada suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem do veículo.

Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com os ocupantes. Com um deles, os policiais localizaram R$ 2.400 em dinheiro.

Na vistoria do automóvel, porém, os militares encontraram um revólver calibre 38 escondido sob o banco do passageiro. Um dos ocupantes assumiu ser o proprietário da arma e recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, conforme prevê o Estatuto do Desarmamento.

O revólver foi apreendido e a ocorrência encaminhada à autoridade policial responsável. Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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