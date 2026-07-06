A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação realizada na região oeste de Ubatuba. A abordagem aconteceu no bairro Mato Dentro, nas proximidades da rodovia Oswaldo Cruz, área que estava sob reforço no policiamento após um duplo homicídio registrado na noite anterior.

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Segundo a PM, uma equipe fazia patrulhamento ostensivo quando avistou um Volkswagen Polo cinza trafegando em sentido contrário. Diante da movimentação considerada suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem do veículo.