A Operação Impacto Integrada Força Total completou o primeiro mês de atuação em Pindamonhangaba com um balanço que reforça o combate à criminalidade na cidade. Entre os dias 1º de junho e 5 de julho de 2026, a ação coordenada pela Polícia Militar resultou na prisão de 40 criminosos em flagrante, além da recaptura de 20 foragidos da Justiça.

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A operação reúne equipes da 2ª Companhia do 5º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), da Força Tática e do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que intensificaram o policiamento ostensivo em diferentes regiões do município.