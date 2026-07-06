Familiares e amigos deram o último adeus a Gilberto Messias de Souza, 54 anos, carinhosamente conhecido como Giba, nesta segunda-feira (6), em Jacareí. O velório foi realizado no Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, entre 7h e 10h. Em seguida, o corpo foi sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

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A despedida ocorreu um dia após Gilberto ser encontrado morto dentro da própria residência, no bairro Parque dos Príncipes. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio.