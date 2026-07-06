Familiares e amigos deram o último adeus a Gilberto Messias de Souza, 54 anos, carinhosamente conhecido como Giba, nesta segunda-feira (6), em Jacareí. O velório foi realizado no Campo das Oliveiras, no Centro da cidade, entre 7h e 10h. Em seguida, o corpo foi sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.
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A despedida ocorreu um dia após Gilberto ser encontrado morto dentro da própria residência, no bairro Parque dos Príncipes. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio.
Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por volta das 10h24 de domingo (5). Pessoas que seguiam para um velório passaram em frente ao imóvel, perceberam a porta entreaberta e notaram marcas de sangue. Ao se aproximarem, encontraram a vítima caída nos fundos da casa.
Gilberto apresentava ferimentos provocados, possivelmente, por um objeto perfurocortante na região do pescoço e das costas. Ele estava descalço e caído de bruços quando foi encontrado.
Durante a perícia, um capacete amarelo, sem identificação de marca, foi localizado na cena do crime e apreendido para análise. O imóvel, situado na rua Marquês de Honório Hermeto Carneiro Leão, abrigava uma adega que encerrou as atividades no fim de 2025.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado na Delegacia Seccional de Jacareí e encaminhada à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que trabalha para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.
Mensagens
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Gilberto, conhecido como "Giba". As mensagens destacam sua personalidade alegre, o respeito com que tratava as pessoas e a saudade deixada entre aqueles que conviveram com ele.
"Minhas condolências a toda a família. Descanse em paz, Giba", escreveu Jefter Pereira Florêncio.
Marisa Aparecida também prestou homenagem. "Que triste. Amigo de infância dos meus filhos, nossos sobrinhos cresceram juntos. Frequentava nossa casa, muito respeitador e divertido. Vai deixar saudades."
Douglas Silva afirmou ainda não acreditar na perda do amigo. "Meus sentimentos, meu mano. Ainda sem acreditar que você partiu. Que Deus te receba de braços abertos. Até um dia."
As investigações seguem em andamento, e até o momento nenhum suspeito havia sido preso.