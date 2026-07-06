Guaratinguetá vive a expectativa para mais uma edição de um dos eventos esportivos mais tradicionais do país. Na próxima quinta-feira (9), a cidade recebe a 90ª Corrida 9 de Julho – Troféu Rinaldo Panunzio, reunindo atletas de diversas regiões do Brasil.

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A prova contará com percursos de 5 km, 10 km e, pela primeira vez na história da competição, 21 km (meia maratona), ampliando as opções para corredores de diferentes níveis e consolidando ainda mais a importância do evento no calendário esportivo nacional.