A SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) do Estado de São Paulo lançou o edital de fomento 2026 do programa SP Produz, que prevê investimento de R$ 30 milhões para o fortalecimento das CLPs (Cadeias Produtivas Locais) em todo o estado.
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Segundo a pasta, a novidade é a criação da categoria de inovação industrial, que irá financiar até cinco projetos, com aporte de até R$ 1 milhão cada. O objetivo da nova categoria é apoiar projetos que promovam a modernização industrial e o aumento da competitividade das cadeias produtivas paulistas.
As inscrições estão abertas até 27 de julho e devem ser realizadas no site oficial do programa (clique aqui). Os interessados precisam preencher o formulário online e enviar a documentação exigida no edital.
Processo de seleção
A seleção dos projetos ocorre em duas etapas:
Análise documental: verificação da regularidade da instituição responsável.
Plano de trabalho: avaliação da proposta, com detalhamento de ações, orçamento e cronograma.
Como participar
Para acessar os recursos, os grupos produtivos precisam estar vinculados a uma Entidade Gestora responsável pela execução e prestação de contas do projeto. Podem exercer essa função: prefeituras e órgãos públicos, associações, cooperativas e sindicatos sem fins lucrativos, universidades e institutos de pesquisa, além de incubadoras de empresas.
Cada CPL pode submeter apenas um projeto e concorrer em uma única categoria. As CPLs já participantes em edições anteriores devem atualizar seus dados no sistema para manter a participação no programa.
Resultados em São José dos Campos
Entre os setores de destaque na região de São José dos Campos, fica a CPL Aeroespacial, um dos principais polos industriais do estado e referência nacional em inovação e tecnologia.
Existem 19 CPLs reconhecidas pelo SP Produz em municípios como São José dos Campos, Taubaté, Tremembé, Jacareí, Cunha, Cruzeiro, Guaratinguetá, Caraguatatuba e Campos do Jordão.
“Com o fomento do SP Produz, conseguimos investir na formação de profissionais e na qualificação das empresas da cadeia. Isso permite atender exigências internacionais cada vez mais rigorosas e fortalece a presença do setor no mercado global”, afirma Kenzo Takatori, coordenador do Cluster Aeroespacial e de Defesa Brasileiro e integrante do Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, entidade gestora da CPL.