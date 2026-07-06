A SDE (Secretaria de Desenvolvimento Econômico) do Estado de São Paulo lançou o edital de fomento 2026 do programa SP Produz, que prevê investimento de R$ 30 milhões para o fortalecimento das CLPs (Cadeias Produtivas Locais) em todo o estado.

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Segundo a pasta, a novidade é a criação da categoria de inovação industrial, que irá financiar até cinco projetos, com aporte de até R$ 1 milhão cada. O objetivo da nova categoria é apoiar projetos que promovam a modernização industrial e o aumento da competitividade das cadeias produtivas paulistas.