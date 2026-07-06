O Tribunal de Justiça agendou para o fim desse mês o novo julgamento do recurso que pede o desbloqueio dos bens dos réus no processo do caso FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) - a ação de improbidade administrativa, que tramita desde 2012, tem entre os denunciados José Bernardo Ortiz, ex-prefeito de Taubaté que morreu em setembro de 2024, e Ortiz Junior (Republicanos), que é filho dele e também ex-prefeito de Taubaté e ex-deputado estadual.

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O novo julgamento, chamado de juízo de conformação, foi determinado pelo STJ (Supremo Tribunal de Justiça) em maio de 2025, atendendo a recurso que havia sido protocolado por José Bernardo Ortiz ainda em 2023. O objetivo do juízo de conformação será analisar se a decisão anterior do TJ, tomada pelo tribunal em 2012 e 2013, está de acordo com a redação atual da Lei de Improbidade Administrativa, que sofreu uma série de alterações em 2021.