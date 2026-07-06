A cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, está desaparecida desde o dia 30 de junho, após deixar a pousada onde trabalhava, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil, que, até o momento, não considera a ex-empregadora suspeita do desaparecimento.
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Segundo a família, Berenice conversou com um dos filhos no dia 29 de junho, um dia antes de desaparecer. Na ocasião, contou que havia sido dispensada do trabalho por causa da baixa temporada e que aguardaria o pagamento das verbas rescisórias para retornar à cidade de Igaratá, no Vale do Paraíba, onde mora.
Na manhã do dia 30 de junho, ela ainda trocou mensagens com a filha. De acordo com as informações apuradas, a última pessoa a vê-la foi a proprietária da pousada, que afirmou ter dado uma carona à cozinheira até o trevo de acesso à rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no período da tarde.
Desde então, Berenice não fez mais contato com os familiares. Ela é mãe de três filhos, sendo dois homens e uma mulher.
Localização do celular indicou Ubatuba
José Carlos de Faria Filho, um dos filhos da cozinheira, informou que a família conseguiu acessar a última localização registrada pelo celular da mãe. O sinal foi identificado por volta das 11h do dia 1º de julho e indicava apenas que o aparelho ainda estava em Ubatuba, sem apontar o bairro onde se encontrava.
Ainda segundo José Carlos, os familiares foram até a pousada para tentar esclarecer os últimos momentos antes do desaparecimento.
"Fomos à pousada e descobrimos que houve uma discussão entre minha mãe e a patroa. Ela informou que pagou R$ 2,6 mil em dinheiro referentes à rescisão e, em seguida, levou minha mãe de carro até o trevo de acesso à rodovia", relatou.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do desaparecimento de Berenice. Familiares pedem que qualquer informação que possa ajudar a localizar a cozinheira seja comunicada imediatamente às autoridades policiais.
* Com informações do portal Metrópoles