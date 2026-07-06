A cozinheira Berenice Ramos de Aguiar Faria, de 60 anos, está desaparecida desde o dia 30 de junho, após deixar a pousada onde trabalhava, em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso é investigado pela Polícia Civil, que, até o momento, não considera a ex-empregadora suspeita do desaparecimento.

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Segundo a família, Berenice conversou com um dos filhos no dia 29 de junho, um dia antes de desaparecer. Na ocasião, contou que havia sido dispensada do trabalho por causa da baixa temporada e que aguardaria o pagamento das verbas rescisórias para retornar à cidade de Igaratá, no Vale do Paraíba, onde mora.